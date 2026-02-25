В Новосибирске заболеваемость гриппом упала почти на 30%

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области подвело итоги восьмой недели 2025 года.

В регионе зафиксировано заметное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Число случаев ОРВИ уменьшилось на 6,1%, а гриппа — на 29,3%.

Специалисты связывают положительную динамику с тем, что сейчас среди возбудителей преобладают негриппозные вирусы, которые, как правило, протекают легче и реже вызывают осложнения.

Жителям области напоминают о базовых мерах профилактики. Рекомендуется чаще мыть руки с мылом, обрабатывать поверхности и гаджеты, регулярно проветривать помещения. По возможности стоит избегать мест скопления людей в часы пик и минимизировать контакты с заболевшими.

При первых признаках недомогания врачи советуют обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Эпидемиологическая ситуация остаётся под контролем профильного ведомства.