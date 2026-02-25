В Новосибирске приостановили поиски провалившейся под лед 8-летней девочки

Поиски 8-летней девочки, провалившейся 12 февраля под лёд на реке Обь в Ленинском районе Новосибирска, приостановили 25 февраля, сообщили в МЧС. За 13 дней спасатели обследовали около 7,5 тыс. кв. м акватории, но тело ребёнка не нашли. Рассказываем, что известно о поисковой операции.

О пропаже стало известно 12 февраля, когда местные жители заметили на реке «ватрушку» для катания с горок — рядом с местом, где незадолго до этого играла девочка. На берег Оби сразу выехали спасатели и водолазы.

Масштабные поисковые работы начались 15 февраля. Спасатели действовали группами: сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска (МАСС), Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России и аварийно-спасательной службы Новосибирской области. Двое добровольцев предоставили собственное оборудование, в том числе дополнительные эхолоты.

Для обследования акватории задействовали три эхолота, аэросани, аэробот и беспилотники. Специалисты проверили участок от линейного отдела МВД в речном порту Новосибирска до Красного Яра, обследовали ямы, промоины, проталины и территорию вокруг острова Саронок. Поиски шли около семи часов без перерывов.

«Поисковые работы приостановлены, будут продолжены по заявке Следственного комитета», — сообщили в МЧС.

В следственном управлении СК России по Новосибирской области ранее подтвердили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.