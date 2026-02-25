Кто тащил «Сибирь» в этом сезоне: лучшие игроки клуба по версии «АиФ-Новосибирск»

Редакция «АиФ-Новосибирск» изучила статистику регулярного чемпионата КХЛ сезона 2025/2026 и составила рейтинг лучших игроков хоккейного клуба «Сибирь». В списке учитывали количество матчей, заброшенные шайбы, голевые передачи, очки, полезность и игровое время.

Лучший бомбардир — Егор Аланов

Сенсация сезона: в списке лучших по набранным очкам нападающих обошёл защитник. Егор Аланов набрал 32 результативных балла — 4 гола и 28 передач. Надёжная игра в обороне и активные подключения в атаку сделали его главным открытием чемпионата.

Лучший снайпер — Антон Косолапов

Антон Косолапов заслуженно получает звание лучшего снайпера команды. На его счету 14 заброшенных шайб. Именно его результативность во многом определяла успехи «Сибири» в атаке на протяжении всего сезона.

Лучшие по полезности — Егор Аланов и Антон Косолапов

Оба игрока разделили первую строчку по показателю полезности — по «+5». Это значит, что когда они находились на льду, команда чаще забивала, чем пропускала.

Лучший вратарь — Михаил Бердин

Среди голкиперов, сыгравших достаточное количество матчей, лучший процент отражённых бросков у Михаила Бердина — 93,7%. При коэффициенте надёжности 2,07 он провёл на льду больше 695 минут и стал настоящей стеной для соперников.