В Новосибирске орнитолог Андреенков заявил о гибели синиц в аномальный мороз

Для помощи птицам можно насыпать семечки в кормушку.

В Новосибирске вновь наступили холода. Утром 25 февраля температура воздуха опустилась ниже –30 градусов. Такие погодные условия являются крайне опасными для птиц. Больше всех при такой погоде пострадают синицы, заявил орнитолог Олег Андреенков в беседе с Сиб.фм.

«Из-за мороза пострадают все виды птиц, на самом деле. Самые многочисленные у нас синицы», – рассказал эксперт, – «Перелетные еще не прилетели, даже самые ранние».

Спасти птиц в тяжелое время возможно. По словам Андреенкова, кормление сильно облегчит жизнь пернатым в мороз.

«Надо подкармливать птиц. Проще всего – семечками в кормушке, но нужно не переставать это делать. Особенно это нужно в такое время, как сейчас», – считает орнитолог.

По его словам, некоторые люди перестают подсыпать еду для птиц в период оттепели, потому что пернатые реже прилетают к кормушкам. Такой поход неверный – в заморозки синицы могут остаться без еды и погибнуть.

«Вот оттепель была, кто на кормушках подкармливает у себя дома, тот заметил, что во время этого потепления резко стали меньше прилетать птицы, начали петь песенки, к весне готовиться, но сейчас ударили холода, всё – они были вынуждены бросить эти дела и вернуться к кормушкам», – рассказал Андреенков.

По этой причине переставать приносить корм для птиц не следует. Уточним, что птицам нужно давать нежареные и несоленые семечки. Например, для кормления птиц подойдут тыквенные, дынные, арбузные или подсолнечные семечки.

Тем не менее, вымирание синицам как виду не грозит – эксперт убежден, что численность птиц в любом случае восстановится в теплое время года.

«Синицы очень быстро восстанавливают свою численность, потому что у них два выводка за лето. В выводке очень большое количество птенцов, особенно в первом выводке», – объяснил орнитолог.

Напомним, что аномальный мороз парализовал жизнь в Новосибирске.