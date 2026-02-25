«Чтобы весна наступила благодаря нам»: новосибирцы проводили зиму шумно и весело

Несмотря на то, что синоптики обещали скорое тепло, зима в последний день Масленицы никак не хотела уступать дорогу весне. Холодный ветер и крепкий морозец встретили жителей Железнодорожного района. Однако низкая температура не стала помехой для народного гулянья — проводить зиму и встретить весну здесь решили «пояростнее и поактивнее».

Двор на улице Владимировской превратился в настоящий центр притяжения: для детворы работала ледяная горка, с которой визг и смех не стихали ни на минуту, а взрослые и дети поочередно и с азартом мерялись силой в перетягивании каната. Под звуки гармони и веселые крики «Взяли!» канат ходил ходуном, не желая уступать ни одной из сторон.

Официальная часть праздника началась с поздравлений и традиционных для Прощёного воскресенья слов. Первым к собравшимся обратился депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Антон Тыртышный.

«Спасибо большое всем, кто пришёл, несмотря на не очень такую ласковую погоду, — поприветствовал он замёрзших, но улыбающихся жителей. — Цель нашего визита сегодня сюда, чтобы зима быстрее уходила. Глядишь и весна наступит благодаря нам всем. Поэтому давайте отмечать её пояростнее, так сказать, поактивнее — всем будет теплее!»

С теплыми пожеланиями к землякам обратился и депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Згурин (депутатское объединение «Единая Россия»). Он не только поздравил всех с Масленицей, но и напомнил о двойном значении этого воскресенья в этом году.

«Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, чтобы всем весело встретить весну, чтобы скорее пришли тепло и радость в наши дома. И, конечно же, хочу попросить прощения у всех. Если где-то мы кого-то обидели, я и моя команда, если где-то что-то сделали не так, простите нас, пожалуйста».

Особые слова депутат адресовал защитникам Отечества, чей профессиональный праздник должен был пройти уже на следующий день.

«Дорогие земляки, если у вас есть связь с нашими ребятами, если у кого-то родственники или просто кто-то общается с нашими ребятами, которые сегодня на передовой, на фронте, поддержите их, подбодрите, пожелайте им удачи и скорейшей нашей общей победы. Спасибо, всех с праздником!»

Коллегу поддержал депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Клевасов (депутатское объединение «Единая Россия»), который также не забыл о важности момента.

«Дорогие друзья, ну, в первую очередь хочу попросить у вас у всех прощения. Завтра начинается Великий пост, и мы празднуем 23 февраля — День защитника Отечества. С наступающими!» — кратко и ёмко поздравил он жителей.

Присоединился к хору поздравлений и председатель Совета ветеранов Железнодорожного района Павел Лахницкий.

«Я, конечно, решил попросить у вас прощения, если я невольно обидел кого-то, — начал он свою речь. — Хочу поздравить с Масленицей, поздравить ветеранов военной службы с днём Советской армии и Военно-морского флота, пожелать всем участникам сегодняшней встречи здоровья, благополучия, поддержки родных и близких. С праздником, дорогие!»

Кульминацией вечера стало сожжение чучела Масленицы, к рукам которой зачем-то пришили пустые сумки, как будто она идет то ли за покупками, то ли уже с ними. Но все оказалось куда проще: гости писали на бумажках все, что хотели оставить позади, от чего хотели избавиться вместе с холодами – и складывали туда. И весь негатив сгорел вместе с чучелом, а новосибирцы окончательно попрощались с зимой, чтобы уже завтра, в Чистый понедельник, начать новый жизненный цикл.