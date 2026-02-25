В Новосибирске глава Минцифры Цукарь назвал причину возможной блокировки Telegram

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь в эксклюзивном интервью «Сиб.фм» заявил, что причиной возможной блокировки мессенджера Telegram на территории региона является систематическое нарушение российского законодательства.

«Причина наблюдаемых проблем в работе Telegram — несоблюдение требований законодательства Российской Федерации и отказ компании-оператора устранять выявленные нарушения. Информационная безопасность граждан для нас — абсолютный приоритет», — заявил министр.

Сергей Цукарь подчеркнул, что подобные меры, согласно статистике, ведут к снижению уровня интернет-мошенничества и повышению общей цифровой безопасности.

В качестве надежной отечественной альтернативы министр представил российский мессенджер MAX, который входит в реестр российского программного обеспечения. По состоянию на конец января 2026 года аудитория платформы превысила 89 миллионов пользователей.

«MAX — это безопасная, динамично развивающаяся платформа, где защите данных пользователей уделяется первостепенное внимание. Сервис постоянно обновляется: уже реализованы бизнес-решения в виде мини-приложений и чат-ботов для решения бытовых и рабочих задач», — отметил Цукарь.

Новосибирская область активно использует MAX для цифровизации госуслуг. Жители региона уже могут через мессенджер:

- Вызывать врача на дом

- Записываться на прием в МФЦ

- Получать консультации в различных ведомствах

- Оставлять заявки на уборку снега

- Отслеживать статус заявлений на портале «Госуслуги»

Платформа стала ключевым инструментом для коммуникации не только среди жителей, но и в работе государственного сектора и бизнеса Новосибирской области.

Ранее стало известно, что с 1 апреля в России могут навсегда заблокировать Telegram. Однако Роскомнадзор пока не подтвердил этот факт.