100-летний ветеран из Новосибирска получил поздравление от бойцов прямо с передовой

В День защитника Отечества военнослужащие Центрального военного округа вместе с представителями администрации поздравили 100-летнего фронтовика Владимира Сбоева. Ветеран живёт в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Поздравление устроили дистанционно — на связь с Владимиром Васильевичем по видеосвязи вышел боец из зоны специальной военной операции. Он поблагодарил ветерана от лица всех военнослужащих, пожелал здоровья и долгих лет жизни.

Владимир Сбоев в ответ пожелал бойцам скорейшей победы и прочитал стихотворение, которое сочинил в госпитале после ранения под Москвой.

Военный комендант Новосибирского гарнизона и начальник военной автоинспекции вручили фронтовику подарки и благодарственное письмо.

Владимир Васильевич прошёл всю войну: участвовал в битве за Москву, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. Награждён орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Германией».