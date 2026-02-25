82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 11:16
пробки
4/10
погода
-31°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 11:16
пробки
4/10
погода
-31°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 10:45
общество

100-летний ветеран из Новосибирска получил поздравление от бойцов прямо с передовой

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

В День защитника Отечества военнослужащие Центрального военного округа вместе с представителями администрации поздравили 100-летнего фронтовика Владимира Сбоева. Ветеран живёт в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Поздравление устроили дистанционно — на связь с Владимиром Васильевичем по видеосвязи вышел боец из зоны специальной военной операции. Он поблагодарил ветерана от лица всех военнослужащих, пожелал здоровья и долгих лет жизни.

Владимир Сбоев в ответ пожелал бойцам скорейшей победы и прочитал стихотворение, которое сочинил в госпитале после ранения под Москвой.

Военный комендант Новосибирского гарнизона и начальник военной автоинспекции вручили фронтовику подарки и благодарственное письмо.

Владимир Васильевич прошёл всю войну: участвовал в битве за Москву, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. Награждён орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Германией».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.