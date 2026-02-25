Финансовые нововведения ждут новосибирцев с 1 марта 2026 года

С начала весны жителей Новосибирской области, как и всех россиян, ожидают нововведения в различных сферах – от пенсионного обеспечения до правил пользования банковскими картами и авиаперелетов.

Одним из изменений станет увеличение страховых пенсий для пожилых людей. Те пенсионеры, кому 80 лет исполнилось в феврале, с марта начнут получать бессрочную надбавку. Фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится и составит 19,1 тысячи рублей. Отметим, что удваивается именно эта выплата, а не вся пенсия.

С 1 марта вступает в силу запрет на списание денежных средств с банковских карт без прямого согласия владельца. Это правило коснется всех сервисов, предлагающих цифровые подписки с регулярной оплатой. Сервисы больше не смогут списывать деньги с отвязанных банковских карт.

Кроме того, получить микрозаймы станет сложнее: компании, выдающие займы в интернете, обяжут идентифицировать заемщиков с помощью биометрии. Аналогичное требование для микрокредитных организаций вступит в силу в следующем году. Данные меры призваны усилить борьбу с мошенничеством.

Изменятся и правила для путешественников. С марта электронный посадочный талон на авиарейс официально приравнивается к бумажному. Также законодательно закрепляются более четкие критерии для возврата билетов. Основанием для этого, к примеру, станут задержка рейса на полчаса и более, вылет самолёта раньше положенного времени или болезнь близкого родственника. При задержке рейса на шесть часов ночью или восемь часов днем авиакомпании обязаны предоставить людям питание, воду и размещение в отеле.

Нововведения коснутся и гостиничного бизнеса. Теперь туристы смогут вернуть полную сумму предоплаты за проживание в гостиницах, хостелах и базах отдыха, если отменили бронь до дня заезда. В договорах должны быть чётко прописаны условия возврата средств. Также расширяются способы заселения: подтвердить личность при въезде в отель можно будет не только по паспорту, но и с помощью идентификации через MAX или портал «Госуслуг», а также по водительским правам. В свою очередь владельцы мест размещения получили право в одностороннем порядке отказать гостю в заселении, но с обязательством возместить ему полную стоимость убытков.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что с 1 марта вступают в силу изменения в законодательстве о землепользовании. Обновленные нормы Земельного кодекса РФ обязывают всех правообладателей земельных участков бороться с сорными, инвазивными растениями, такими как борщевик Сосновского.