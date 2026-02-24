Новосибирцам грозит изъятие участков за борщевик с 1 марта 2026 года

В России с 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в законодательстве о землепользовании. Обновленные нормы Земельного кодекса РФ обязывают всех правообладателей земельных участков бороться с сорными, инвазивными растениями, к которым относятся, в том числе борщевик Сосновского и американский клён.

Главное нововведение заключается в том, что теперь требования распространяются на все категории земель, а не только на сельскохозяйственные угодья, как это было раньше.

За несоблюдение правил предусмотрены штрафы. Для обычных граждан размер взыскания составит от 20 до 50 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц сумма штрафа варьируется от 400 до 700 тысяч рублей. При этом региональные власти получили право расширять перечень растений.

В случае систематического невыполнения требований законодательства к собственникам может быть применена крайняя мера – принудительное изъятие земельного участка.

