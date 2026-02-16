В Новосибирске тонкости подготовки теплицы к дачному сезону объяснила агроном Шубина

Самой распространенной проблемой любой теплицы являются вредители.

Начало весны — время, когда дачникам нужно начинать готовить участок к летнему сезону. Особенно важна правильная подготовка места для высаживания рассады, поэтому подумать об этом следует заранее. Агроном Людмила Шубина рассказала Сиб.фм о том, как привести теплицу в рабочее состояние.

«Во-первых, теплица должна быть абсолютно чистой от остатков растений. Также она должна быть абсолютно чистой от вредителей и болезней, то есть обработана с осени», — рассказала Шубина.

По словам агронома, если теплица не была обработана к окончанию прошлого дачного сезона, этим следует заняться в первую очередь, когда растает снег.

«Вредителей и болезней в теплице очень много, и от вредителей помогают одни специфические вещества, а от болезней — другие», — объяснила Людмила Шубина.

От ряда вредителей, таких как белокрылка, тля и клещ на огурце, специалист рекомендует использовать сильные химические вещества — карбофос или актару.

«Это делается с соблюдением методов защиты собственного здоровья, то есть обязательно перчатки, обязательно очки, даже средства, защищающие носоглотку, то есть специальные фильтры или, на худой конец,ватно-марлевая повязка», — подчеркнула Шубина.

После обработки теплицы следует оставить её закрытой на срок от 2 до 4 дней, чтобы средства уничтожили всех вредителей, их личинки и яйца.

Напомним, что в Новосибирске близится начало первых засевов рассады – обычно они стартуют 15 февраля.