Аномальные морозы в Новосибирской области оставили без уроков больше 270 детей

В четырех районах Новосибирской области 24 февраля из-за резкого понижения температуры отменили подвоз детей в школы — 275 учеников не смогли добраться до учебных заведений. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. Рассказываем, какие районы затронули морозы, и какая погода ждет жителей Новосибирской области на этой неделе.

Школьные автобусы не вышли на маршруты в Татарском, Усть-Таркском, Барабинском и Чановском районах. Все четыре района расположены на западе Новосибирской области, где температура опустилась до критических значений.

«На сегодняшний день из-за низкой температуры воздуха не удалось доставить 275 детей в Татарский, Усть-Таркский, Барабинский и Чановский районы», — сообщили на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

Морозы в регионе не ослабевают и уже на этой неделе Новосибирскую область ждеет еще более суровое похолодание. Об этом 24 февраля предупредил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.

По его словам, днем температура опустится до −20...-23 градусов, ночью — до −30 и ниже. Пик холодов придется на среду, четверг и пятницу — 25, 26 и 27 февраля, когда ночные температуры могут достигать −34 градусов.

МЧС по Новосибирской области дало еще более жесткий прогноз: в отдельных районах ночью возможно похолодание до −40 градусов. Ветер ожидается слабый, 2–11 метров в секунду, но это не улучшит ситуацию. Среди основных рисков спасатели назвали пожары из-за активного использования обогревателей и обморожения у людей, которые подолгу находятся на улице.

