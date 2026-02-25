82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 13:01
пробки
4/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 13:01
пробки
4/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 11:34
общество

Казахстан запретил ввоз мяса и скота из Новосибирской области

Фото: Сиб.фм / freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Казахстан ввёл временные ограничения на ввоз и транзит скота и продукции животноводства из нескольких регионов России в целях недопущения заноса и распространения особо опасных заболеваний. Об этом сообщает eldala.kz со ссылкой на Комитет ветеринарного контроля и надзора Казахстана.

Ограничения распространяются на регионы Северо-Кавказского федерального округа, Калмыкию, Бурятию, Астраханскую, Омскую и Новосибирскую область.

По информации Комитета ветеринарного контроля и надзора, с 5 февраля ограничения действуют в отношении продукции, ввозимой из Алтайского края и Республики Алтай.

Накануне карантин из-за бешенства ввели у новосибирского парка имени академика Синягина.

9 февраля состоялся телемост с руководителями охотхозяйств под руководством начальника управления по охране животного мира Минприроды НСО Семена Доплера. На встрече была озвучена информация о том, что в регионе каждый день выявляются новые очаги заражения бешенством.

С 6 февраля в Новосибирской области был присвоен статус «неблагополучной по пастереллёзу».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.