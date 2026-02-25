Казахстан запретил ввоз мяса и скота из Новосибирской области

Казахстан ввёл временные ограничения на ввоз и транзит скота и продукции животноводства из нескольких регионов России в целях недопущения заноса и распространения особо опасных заболеваний. Об этом сообщает eldala.kz со ссылкой на Комитет ветеринарного контроля и надзора Казахстана.

Ограничения распространяются на регионы Северо-Кавказского федерального округа, Калмыкию, Бурятию, Астраханскую, Омскую и Новосибирскую область.

По информации Комитета ветеринарного контроля и надзора, с 5 февраля ограничения действуют в отношении продукции, ввозимой из Алтайского края и Республики Алтай.

Накануне карантин из-за бешенства ввели у новосибирского парка имени академика Синягина.

9 февраля состоялся телемост с руководителями охотхозяйств под руководством начальника управления по охране животного мира Минприроды НСО Семена Доплера. На встрече была озвучена информация о том, что в регионе каждый день выявляются новые очаги заражения бешенством.

С 6 февраля в Новосибирской области был присвоен статус «неблагополучной по пастереллёзу».