В Новосибирской области каждый день выявляют новые очаги бешенства

9 февраля состоялся телемост с руководителями охотхозяйств под руководством начальника управления по охране животного мира Минприроды Новосибирской области Семена Доплера. Сиб.фм располагает видеозаписью этой встречи, на ней прозвучала важная информация.

«У нас очень нестабильная ситуация с бешенством в НСО. Более 30 очагов за январь зафиксировано и каждый день приходит информация о новых очагах. Губернатор очень озадачен этой темой. Я даже не вижу смысла сейчас делать приказы о регулировании численности: позвонили инспектору, сообщили о планах, чтобы вопросов с нашей стороны не было. Берите снегоходы, со своими инспекторами я через час проведу совещание, поставлю их в известность», — сообщил Доплер.

Отметим, что на сайте управления ветеринарии региона 6 февраля была опубликована следующая информация: «с начала 2026 года зарегистрировано 22 неблагополучных пункта очагов бешенства, 36 пунктов очагов еще находятся в режиме карантина. В 2025-2026 годах сохраняется высокая роль лис как основного носителя заболевания, однако наблюдается значительное увеличение числа случаев среди домашних животных».

«Проблема переросла все, что можно. Так что, если у лисицы есть клинические признаки бешенства, в мешок ее и спалили. В угодьях такие трупы оставлять нельзя, иначе мы еще больше расплодим бешенство. Пока начался гон, можно хорошо поработать по отстрелу. Март наступит, там уже будем проводить регулирование. А сейчас каждый понедельник мы будем отчитываться о добыче лис», — добавил Доплер.

6 февраля 2026 года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору дала Новосибирской области статус «неблагополучной по пастереллёзу». Причина кроется в инфекционной обстановке в Черепановском и Карасукском районах области.