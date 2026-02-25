Демобилизация 2026: вернут ли военных с СВО в марте

В последние дни в социальных сетях и отдельных СМИ распространялась информация о возможном массовом возвращении мобилизованных военнослужащих домой уже в марте 2026 года.

«Все вопросы, связанные со сроками выполнения воинского долга, службы и ротации личного состава, решаются в строгом соответствии с решениями Верховного Главнокомандующего и в зависимости от оперативной обстановки. Информация о якобы утвержденных планах массовой демобилизации в марте не соответствует действительности», — заявили в военном ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что увольнение военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, осуществляется на постоянной основе по мере выполнения условий контракта, по состоянию здоровья, возрасту или другим установленным законом основаниям. Этот процесс носит плановый, а не массовый единовременный характер.

В администрации Президента также подтвердили, что любые решения, касающиеся масштабных изменений в составе группировки войск, будут приниматься исключительно исходя из военной необходимости и будут официально объявлены через указы Верховного Главнокомандующего и сообщения Минобороны.

Военные обозреватели отмечают, что текущая оперативная обстановка на фронте остается сложной. Силы ВСУ продолжают попытки контратак на ряде направлений. В таких условиях преждевременное сокращение численности группировки без достижения всех стратегических целей операции маловероятно, считают эксперты.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин заявлял, что все социальные обязательства перед участниками СВО, включая вопросы ротации и возвращения домой, будут неукоснительно соблюдаться, но в приоритете всегда остается выполнение боевых задач по обеспечению безопасности страны.

В настоящий момент официальных указов или распоряжений о массовой демобилизации в марте 2026 года не издавалось. Информация о сроках службы конкретных военнослужащих, как уточнили в Минобороны, является служебной и не подлежит широкому обсуждению в целях безопасности.