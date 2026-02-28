82.76% -1.2
сегодня 18:20
общество

В Новосибирске открыли центр реабилитации для участников спецоперации

Фото: Сиб.фм / правительство Новосибирской области
В Новосибирске начал работу многофункциональный центр «Защитник», созданный для реабилитации участников СВО и их семей.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области, учреждение оказывает медицинскую, психологическую и социальную помощь, а также реализует программы для детей, чтобы родители могли сосредоточиться на восстановлении.

В структуре центра предусмотрены пять подразделений, включая отделение комплексной реабилитации, социальную гостиницу, детский центр развития и службу сопровождения «Ветеран». Услуги предоставляются бесплатно, в том числе организована транспортировка на специализированных автомобилях.

Работу центра оценил губернатор Андрей Травников. Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева подчеркнула, что ключевая задача — не только восстановление здоровья, но и содействие в дальнейшем устройстве жизни. Центр взаимодействует с городскими службами для комплексного сопровождения на всех этапах реабилитации.

Игорь Кириченко
Журналист

