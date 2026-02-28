В Новосибирской области 160 детей и 79 наставников создают туристические маршруты для сверстников

В регионе начал работу Детский совет по туризму. Проект объединил 160 школьников и 79 наставников из 21 района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Как рассказала замминистра экономического развития Анна Винникова, в регионе уже разработано 108 детских туристических маршрутов. Более 90% из них доступны для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Только в 2025 году в коллективных средствах размещения области зарегистрировали свыше 255 тысяч детей из других регионов и стран.

В каждом районе созданы территориальные туристские команды. Вместе с наставниками юные экскурсоводы изучают местный потенциал и создают авторские маршруты. Затем команды из соседних муниципалитетов будут путешествовать по программам друг друга.

Наставниками выступают аттестованные гиды, педагоги и активисты «Движения Первых». Участники совета учатся проектной работе, публичным выступлениям и командному взаимодействию. Готовые маршруты они презентуют в школах и на региональных фестивалях.