сегодня
28 февраля, 14:16
пробки
4/10
погода
-22°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
сегодня 12:10
общество

В Новосибирской области 160 детей и 79 наставников создают туристические маршруты для сверстников

Фото: Сиб.фм
В регионе начал работу Детский совет по туризму. Проект объединил 160 школьников и 79 наставников из 21 района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Как рассказала замминистра экономического развития Анна Винникова, в регионе уже разработано 108 детских туристических маршрутов. Более 90% из них доступны для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Только в 2025 году в коллективных средствах размещения области зарегистрировали свыше 255 тысяч детей из других регионов и стран.

В каждом районе созданы территориальные туристские команды. Вместе с наставниками юные экскурсоводы изучают местный потенциал и создают авторские маршруты. Затем команды из соседних муниципалитетов будут путешествовать по программам друг друга.

Наставниками выступают аттестованные гиды, педагоги и активисты «Движения Первых». Участники совета учатся проектной работе, публичным выступлениям и командному взаимодействию. Готовые маршруты они презентуют в школах и на региональных фестивалях.

Кристина Уколова
Журналист

