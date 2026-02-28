Новосибирец продаёт себя в качестве подарка на 8 Марта: завтрак, уборка и даже фейковая свадьба

На сайте бесплатных объявлений в Новосибирске уже не первый год активно действует необычное предложение. Местный житель предлагает женщинам... себя в качестве подарка к Международному женскому дню. Правда, удовольствие не бесплатное.

За 50 тысяч рублей «подарок» обещает цветы, романтический завтрак и готовность взять на себя женскую работу по дому — один день в его исполнении. Расширенный пакет за 70 тысяч включает ещё и романтический ужин, а также совместный досуг: просмотр фильмов или настольные игры.

Для тех, кто хочет чего-то более масштабного, предусмотрена опция «фейковая свадьба». Организация такого мероприятия оценивается в 250 тысяч рублей.