сегодня
28 февраля, 11:55
пробки
3/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
сегодня 10:50
общество

Новосибирец продаёт себя в качестве подарка на 8 Марта: завтрак, уборка и даже фейковая свадьба

Фото: Сиб.фм
На сайте бесплатных объявлений в Новосибирске уже не первый год активно действует необычное предложение. Местный житель предлагает женщинам... себя в качестве подарка к Международному женскому дню. Правда, удовольствие не бесплатное.

За 50 тысяч рублей «подарок» обещает цветы, романтический завтрак и готовность взять на себя женскую работу по дому — один день в его исполнении. Расширенный пакет за 70 тысяч включает ещё и романтический ужин, а также совместный досуг: просмотр фильмов или настольные игры.

Для тех, кто хочет чего-то более масштабного, предусмотрена опция «фейковая свадьба». Организация такого мероприятия оценивается в 250 тысяч рублей.

Кристина Уколова
Журналист

