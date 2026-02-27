82.76% -1.2
В Новосибирской области МРОТ в этом году году вырастет более чем на 20%

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России установлен на уровне 27 093 рублей.

Повышение составило 20,7% по сравнению с прежним значением. В Новосибирске с учётом районного коэффициента показатель достиг 33 866,25 рубля в месяц. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Федеральный закон подписан Владимир Путин и опубликован после одобрения Совет Федерации. В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сообщили, что индексация коснётся нескольких миллионов работников.

МРОТ ежегодно пересматривается с ориентиром на медианную заработную плату. По оценке ведомства, в 2026 году он более чем на треть превысит прожиточный минимум трудоспособного населения.

Увеличение минимальной оплаты труда повлечёт рост обязательных начислений и страховых взносов. При этом норма трудового законодательства остаётся неизменной: заработная плата сотрудника не может быть ниже установленного минимума.

Игорь Кириченко
Журналист

