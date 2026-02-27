Человек железных принципов: чем запомнился замгубернатора Новосибирской области Нехорошков

27 февраля в Новосибирске на 81-м году жизни скончался Владимир Нехорошков — бывший заместитель губернатора Новосибирской области, доктор экономических наук, профессор СГУПСа. Об этом Сиб.фм сообщил его двоюродный племянник, пиар-специалист Сергей Спицын. Он поделился воспоминаниями о человеке, который прошел путь от главы Заельцовского райисполкома до вице-губернатора, а затем создал собственную научную школу.

Восемь лет рядом с губернатором

Владимир Нехорошков родился в 1946 году — он был ребёнком послевоенного времени и вырос в эпоху восстановления страны. Этот опыт сформировал его характер: дисциплинированность, твёрдость принципов и при этом открытость по отношению к людям.

Карьеру управленца он начал в Заельцовском районе Новосибирска, где возглавил райисполком. Затем перешел на региональный уровень. С 1992 по 2000 год Нехорошков работал заместителем губернатора Новосибирской области при Виталии Мухе — оба срока. Восемь лет он курировал международные связи региона в период, когда Россия выстраивала новые экономические отношения с миром.

От чиновника к профессору

После ухода с государственной службы Нехорошков не стал почивать на лаврах. Он защитил докторскую диссертацию по экономике и получил звание профессора. В Сибирском государственном университете путей сообщения он основал кафедру мировой экономики и международного бизнеса и заведовал ею до последних дней своей жизни.

«Он чувствовал свою ответственность перед обществом и студентами, поэтому работал до последнего», — рассказал Сергей Спицын.

Параллельно Нехорошков входил в состав Общественной палаты Новосибирской области.

«Немногословный, но внимательный»

Для Сергея Спицына Владимир Нехорошков был прежде всего дядей Володей — членом большой семьи Боровковых из Новосибирска.

«В детстве для меня Новосибирск — это обязательные поездки раз в год или раз в два года на улицу Минина, где жила бабушка Физа, мама Владимира Петровича. Сейчас частного сектора почти не осталось, а тогда там было много домов и царила атмосфера старого Новосибирска. Вся новосибирская родня была очень дружной, всегда на позитиве, радушной к гостям», — вспоминает Спицын.

В семейном архиве сохранились фотографии тех встреч: улыбающийся Владимир Петрович с братьями, их жёнами, детьми и внуками. Все молодые, с сияющими лицами.

Разговор, который так и не состоялся

По воспитаниям Спицына, в нулевые он несколько раз приезжал к дяде по делам. Нехорошков расспрашивал племянника об учебе на международника, интересовался конференциями и английским языком. Он не проявлял сильных эмоций, но было видно, что ему приятно, что кто-то из младших пошел по его стопам.

Когда Спицын окончательно переехал в Новосибирск, он все откладывал встречу. Казалось, успеется.

«На днях меня пригласили в СГУПС выступить перед студентами. И я подумал: вот наконец-то зайду к дяде Володе, и мы обо всём поговорим. О международных отношениях, выставках, Виталии Мухе, Новосибирске и о жизни. Но не успел», — написал Спицын.

По его словам, нужно было просто взять трубку и рассказать, как здорово было приезжать к ним в детстве, поблагодарить за гостеприимство. «Очень жаль, что я не успел этого сделать», — заключил Сергей Спицын.