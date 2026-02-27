Дни карьеры СГУГиТ: инвестиции в будущее студентов и выпускников

С 24 по 26 февраля Сибирский государственный университет геосистем и технологий стал центром притяжения для будущих профессионалов и ведущих работодателей страны. В рамках масштабного события «Дни карьеры СГУГиТ 2026» университет распахнул свои двери для 40 организаций, готовых предложить студентам и выпускникам возможности для прохождения практики, стажировок и дальнейшего трудоустройства.

Мероприятие, проходившее на протяжении трех дней, собрало под одной крышей представителей администрации университета, включая проректора по учебной работе М.П. Егоренко, директоров институтов: А.В. Дубровского, А.В. Шабурову и В.Г. Сальникова, а также заведующих кафедрами. Их активное участие подчеркнуло важность установления прочных связей между академическим сообществом и реальным сектором экономики.

«Дни карьеры СГУГиТ 2026» были насыщены разнообразными форматами взаимодействия. Ключевым событием стал круглый стол, где представители университета и организаций обсудили актуальные вопросы, касающиеся организации производственной практики студентов, перспектив трудоустройства выпускников и формирования целевых мест.

На стендовой сессии компании-участники представили свои проекты, рассказали о корпоративной культуре и ответили на все интересующие студентов вопросы. Студенты получили уникальный шанс познакомиться с ключевыми игроками рынка, зарекомендовать себя и сделать первые уверенные шаги к построению успешной карьеры.

На стенде Военного комиссариата Новосибирской области студенты получили исчерпывающую информацию о службе в ВС РФ, в частности, о возможности прохождения военной службы операторами в войсках беспилотных систем.

«Дни карьеры СГУГиТ 2026» стали ярким и продуктивным событием, обогатившим знания и опыт студенческого сообщества. СГУГиТ продолжает укреплять свои позиции как университет, ориентированный на практическую подготовку и успешное трудоустройство своих выпускников.