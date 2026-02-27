Новосибирский аналитик Николаев назвал семейную ипотеку бесполезной для семей

Семейная ипотека в Новосибирске позволяет купить квартиру площадью не более 46 квадратных метров, что делает невозможным расширение семьи и противоречит заявленным демографическим целям программы. Об этом заявил независимый аналитик Сергей Николаев в интервью Сиб.фм. По его расчетам, покупатели таких квартир фактически становятся их заложниками — перепродать жилье на выгодных условиях они не могут. Рассказываем, как устроена эта ловушка и какие цифры за ней стоят.

Николаев привел расчеты: максимальный кредит по семейной ипотеке составляет 6 млн рублей, а с учетом 30-процентного первоначального взноса общий бюджет покупки достигает 7,8 млн рублей. При средней цене квадратного метра на первичном рынке Новосибирска около 170 тысяч рублей семья может позволить себе квартиру площадью 45–46 квадратных метров — фактически однокомнатную или маленькую двухкомнатную квартиру-студию.

«Семейная ипотека в нынешнем виде — это просто помощь семьям в размере половины стоимости квартиры. Ни о какой демографии в «однушке» площадью 46 квадратов речи быть не может», — сказал Николаев.

До 2020 года покупатели выстраивали так называемую квартирную карьеру: брали однокомнатную квартиру на этапе строительства, затем переуступали ее и покупали квартиру большей площади. Сейчас этот механизм не работает. При переуступке новый покупатель не может оформить льготную ипотеку, поэтому квартира от инвестора обходится на 24,5% дешевле, чем аналогичная у застройщика с доступом к субсидированной ставке.

Статистика подтверждает масштаб проблемы. По данным местного реестра, в 2021 году в Новосибирской области было зарегистрировано 21 335 сделок по договорам долевого участия и 6 406 переуступок — около 30% от общего объёма. К 2025 году доля переуступок сократилась до 9,2%.

Стоимость аренды малогабаритных квартир в Новосибирске за последний год снизилась на 10%, что Николаев связывает с избыточным предложением на рынке и начавшимся снижением ключевой ставки ЦБ.

Ранее аналитик Николаев в цифрах доказал бессмысленность ипотеки в Новосибирске. Подробнее об этом читайте в материале СибФМ.