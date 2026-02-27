82.76% -1.2
общество

Почему не работает Телеграм в Новосибирске 27 февраля 2026 года

Фото: Сиб.фм
Пользователи Telegram по всей России, включая Новосибирскую область, снова столкнулись с серьезными перебоями в работе мессенджера. Сбой оказался настолько масштабным, что оставил большинство абонентов без доступа к сервису.

Больше всего жалоб на неполадки поступило из Москвы, где зафиксировано более трех с половиной тысяч обращений, а также из Санкт-Петербурга и Ижевска. Новосибирск также вошел в число городов, где пользователи ощутили проблемы: местные жители оставили 68 сообщений о сбоях. Примечательно, что 82% процента жалоб касалось того, что мессенджер не работал полностью.

Официальное объяснение случившемуся дал заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев, сообщает «МК в Новосибирске». По его словам, причиной сбоя стали проверка и перенастройка систем Роскомнадзора. В ведомстве проводили настройки технологий, которые в будущем должны препятствовать доступу российских пользователей к недружественным сайтам и VPN-сервисам.

Независимые эксперты также связывают произошедшее с работой технических средств противодействия угрозам, известных как ТСПУ.

Напомним, ранее Роскомнадзор сообщал, что ограничения в работе мессенджера будут вводиться поэтапно и продолжатся до тех пор, пока Telegram не выполнит требования российского законодательства.

Наталья Шлюшинская
журналист

