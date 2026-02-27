Полицейские поймали поджигателей АЗС в Новосибирске и Бердске

В Новосибирской области правоохранители задержали двоих молодых людей, подозреваемых в умышленных поджогах автозаправочных станций. Фигурантами уголовных дел стали 17-летний и 18-летний жители Новосибирска и Бердска, которые в настоящий момент обучаются в средне-специальных учебных заведениях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

Сначала поступило сообщение о возгорании на АЗС на улице Военной в областном центре, а спустя всего час появилась аналогичная информация о пожаре в микрорайоне Южный в Бердске. Прибывшие на места происшествий следственно-оперативные группы установили, что в обоих случаях злоумышленники действовали по схожей схеме: они оплатили топливо, приобрели емкости для его налива, после чего подожгли бензоколонки и скрылись. К счастью, в результате инцидентов никто не пострадал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального Главка полиции совместно с коллегами из территориальных отделов и Управления ФСБ России по Новосибирской области вышли на след подозреваемых и задержали их.

Предварительно установлено, что оба молодых человека действовали по указанию внешних кураторов. Всё началось с того, что студенты перешли по фишинговой ссылке в одном из мессенджеров, после чего утратили доступ к своим личным кабинетам на государственных сервисах. Сразу после этого им начали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками государственных органов. Именно эти лжечиновники и руководили дальнейшими действиями подозреваемых.

По фактам поджогов возбуждены уголовные дела за покушение на уничтожение имущества. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранительные органы продолжают проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.