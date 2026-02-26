82.76% -1.2
общество

Опасные игры на рельсах: школьники останавливали трамваи в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / скриншот из видео
В Ленинском районе Новосибирска группа школьников устроила опасные игры на трамвайных путях.

Инцидент произошёл днём на улице Котовского. Об этом сообщает АСТ-54.

По словам очевидцев, подростки выходили прямо на рельсы перед приближающимися вагонами, вынуждая водителей останавливаться. Некоторые забирались на лобовое стекло, били по кузову и пытались уцепиться за заднюю часть трамвая.

Очевидцы также сообщили, что одного из мальчиков заметили за разговором с охранником стройки эстакады, который пытался отогнать детей от путей. Позже компания уехала с места происшествия на такси.

