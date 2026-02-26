Великий пост-2026: как правильно молиться и зачем это нужно

Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля. В православной традиции это время не только ограничений в еде, но и усиленной молитвы. Как пишет журнал «Фома», пост без молитвы превращается просто в диету и не помогает духовному развитию.

Верующие объясняют важность молитвы несколькими причинами. Она помогает не забывать о смысле поста, сохранять внутреннее равновесие, когда появляются раздражение или усталость, а также учит терпению и любви к окружающим — особенно когда молишься не только за себя, но и за других.

Тем, кто только начинает молиться, советуют не бояться и не пытаться сразу вычитывать длинные правила. Можно начать с простого разговора с Богом своими словами — рассказать о том, что волнует, беспокоит или радует. Главное — быть искренним. Позже, когда своих слов станет недостаточно, можно обратиться к молитвослову.

Особое внимание в пост уделяют благодарственной молитве. Как говорят священники, благодарить Бога за новый день, близких и простые радости важнее, чем просто просить о чем-то.

При этом количество молитв не так важно, как их искренность. В Евангелии есть притча о мытаре и фарисее, где короткая, но честная молитва мытаря оказалась угодна Богу, а долгая и самодовольная молитва фарисея — нет.