сегодня
26 февраля, 18:23
пробки
5/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.46 | eur 90.32
сегодня 17:00
общество

В Новосибирске с 1 марта срок оплаты ЖКХ и капремонта сдвинется на пять дней

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов
С 1 марта 2026 года жители Новосибирска и всей России получат дополнительные пять дней на оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт. Поправки в Жилищный кодекс РФ переносят крайний срок платежа с 10 на 15 число месяца, следующего за расчётным, сообщили в Фонде модернизации ЖКХ Новосибирской области. Рассказываем, что это значит для собственников жилья.

Новые правила касаются всех видов коммунальных платежей: электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления, содержания жилья и вывоза твёрдых коммунальных отходов. Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов тоже подпадают под обновлённый график.

На практике схема выглядит так: за февраль 2026 года собственники смогут внести платёж до 15 марта включительно, за март — до 15 апреля и далее по аналогии.

Изменения затрагивают всю страну и вступают в силу автоматически. Отдельных решений на уровне Новосибирска или Новосибирской области принимать не нужно — правило едино для всех регионов.

Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области обратился к жителям региона с рекомендацией не откладывать оплату на последний момент. В ведомстве подчеркнули, что сдвинутые сроки не освобождают от ответственности за просрочку. Собственникам, которые не уложатся в обновлённый дедлайн, грозит образование задолженности и начисление пеней.

Ранее сообщалось, что с 1 марта произойдет масштабная индексация пенсии, а также добавятся новые штрафы для дачников: что еще изменится с 1 марта читайте в материале Сиб.фм.

София Ключагина
журналист

