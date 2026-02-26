В Новосибирске с 1 марта срок оплаты ЖКХ и капремонта сдвинется на пять дней

С 1 марта 2026 года жители Новосибирска и всей России получат дополнительные пять дней на оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт. Поправки в Жилищный кодекс РФ переносят крайний срок платежа с 10 на 15 число месяца, следующего за расчётным, сообщили в Фонде модернизации ЖКХ Новосибирской области. Рассказываем, что это значит для собственников жилья.

Новые правила касаются всех видов коммунальных платежей: электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления, содержания жилья и вывоза твёрдых коммунальных отходов. Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов тоже подпадают под обновлённый график.

На практике схема выглядит так: за февраль 2026 года собственники смогут внести платёж до 15 марта включительно, за март — до 15 апреля и далее по аналогии.

Изменения затрагивают всю страну и вступают в силу автоматически. Отдельных решений на уровне Новосибирска или Новосибирской области принимать не нужно — правило едино для всех регионов.

Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области обратился к жителям региона с рекомендацией не откладывать оплату на последний момент. В ведомстве подчеркнули, что сдвинутые сроки не освобождают от ответственности за просрочку. Собственникам, которые не уложатся в обновлённый дедлайн, грозит образование задолженности и начисление пеней.

