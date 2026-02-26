В Новосибирске партия «Новые люди» и эксперты фонда «Второй шанс» запустили проект помощи зависимым

Партия «Новые люди» и эксперты фонда «Второй шанс» запустили в Новосибирске проект по борьбе с зависимостями. Первая профилактическая встреча прошла в Центральном районе. Здесь психологи и другие специалисты пообщались с родителями старшеклассников. По статистике, каждый второй зависимый в России начинает употреблять запрещённые вещества ещё в школе. Эксперты рассказали родителям, на какие тревожные сигналы нужно обратить внимание и куда в таких случаях обращаться.

«Тема зависимостей у нас во многом табуирована, о ней не принято говорить. Но с каждым годом масштаб проблемы растёт. Дети каждый день видят рекламу запрещённых веществ, многие решают их попробовать. Чтобы это исправить, мы запустили серию профилактических встреч. На них рассказываем, как правильно поговорить с ребёнком и научить его говорить „нет“. Этой работой занимаемся в разных регионах, в том числе начали её в Новосибирской области», — рассказывает один из основателей фонда «Второй шанс», депутат заксобрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Эксперты фонда «Второй шанс» работают сразу по нескольким направлениям. Это не только профилактика, но также создание стандартов работы для рехабов. Они разработали Кодекс этичной реабилитации. Свои подписи под ним оставили десятки учреждений, которые применяют только гуманные методы, основанные на доказательной медицине. Это необходимо для борьбы с так называемыми «чёрными» рехабами, где зависимым людям не помогают, а калечат.

Кроме того, специалисты «Второго шанса» подготовили инициативу о так называемом «сборе совести».

«Табак и алкоголь легко доступны — и для многих становятся первой ступенькой на пути к более тяжёлым зависимостям. Поэтому предлагаем ввести на них специальный сбор в 3% от выручки.Эти деньги должны идти в отдельный государственный фонд, где будут формироваться сертификаты на оплату лечения. Единый сертификат даст возможность пройти лечение от наркомании, алкоголизма или табачной зависимости», — отметил инициатор создания фонда «Второй шанс», вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.