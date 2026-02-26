82.76% -1.2
сегодня 17:00
Авто

10 автомобилей загорелись в Новосибирской области из-за аномальных морозов

Фото: Сиб.фм
За четыре дня в регионе произошло 10 возгораний машин. Всего с начала года в Новосибирской области зафиксировано 74 пожара, объектом которых стал автомобиль. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

В ведомстве предупреждают: в период сильных морозов риск возгорания транспорта возрастает. Основные причины — неисправности электрооборудования и топливной системы, а также нарушение правил прогрева автомобиля.

Ранее один из таких случаев был зафиксирован 25 февраля в центре Новосибирска. На парковке у Красного проспекта загорелась машина. Очевидцы сообщили, что площадь Ленина заволокло черным дымом, были слышны хлопки, а из-за пожара образовалась пробка.

Спасатели призывают водителей внимательнее следить за техническим состоянием машин и соблюдать меры безопасности при запуске двигателя в холодную погоду.

Виктор Бобровников
Главный редактор

