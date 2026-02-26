Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу о доме с рухнувшим потолком в Новосибирске

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу об обрушении потолка в квартире жительницы Новосибирска с инвалидностью. Об этом 26 февраля сообщили в региональном управлении ведомства.

Инцидент произошёл в двухэтажном доме 1950-х годов постройки на улице Кузьмы Минина, 7. По словам собственников, здание регулярно страдало от протечек, из-за чего деревянные перекрытия пришли в негодность. При этом в Фонде модернизации ЖКХ указывали, что дом находится в исправном состоянии. В 2024 году здесь капитально отремонтировали крышу, после чего произошло первое частичное обрушение.

Жильцы инициировали независимую экспертизу, которая выявила аварийное состояние перекрытий с износом около 70%. Управляющая компания «Октябрьская» запланировала ремонт на 2026 год и пообещала завершить работы к концу апреля. Однако 9 февраля потолок вновь рухнул — на этот раз в квартире женщины с инвалидностью. В момент происшествия дома находился двухлетний ребёнок. Родственники сообщили, что семья покинула жильё и опасается возвращаться.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Руководителю регионального управления поручено представить в центральный аппарат предварительные и итоговые результаты расследования, исполнение поставлено на контроль.