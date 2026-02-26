В Новосибирске агроном Мармулев назвал безопасные цветы для квартиры

Какие растения подойдут для домашнего сада на подоконнике и на что обратить внимание при выборе цветов, если в доме есть дети и питомцы, в беседе с Сиб.фм рассказал агроном Алексей Мармулев.

По словам специалиста, для выращивания в квартире хорошо подходят бегонии, петуньи и пеларгонии. Эти растения неприхотливы и хорошо чувствуют себя в домашних условиях.

Большинство цветов, представленных в продаже, безопасны, отметил агроном.

Однако некоторые виды лучше не держать дома, если там есть маленькие дети или животные. Речь о растениях с ядовитым соком или листьями: монстера, диффенбахия, кротон, различные виды молочаев, шеффлера, спатифиллум, плющ, филодендрон, фатсия и другие.



Тем, кто хочет выращивать на подоконнике зелень, Мармулев пояснил: салаты, петрушка и другие зеленные культуры требуют дополнительного освещения. Без фитоламп получить хороший урожай в домашних условиях практически невозможно.