Путин заявил о запуске мощнейшего синхротрона в Сибири

Президент России Владимир Путин объявил о скором техническом запуске синхротрона СКИФ в Новосибирской области. Сроки ввода уникальной установки класса «мегасайенс» глава государства озвучил 25 февраля на Форуме будущих технологий в Москве. Рассказываем, когда учёные получат доступ к новому оборудованию и какие исследования станут возможны благодаря рекордным характеристикам прибора.

По словам президента, технический пуск комплекса в наукограде Кольцово состоится уже в текущем, 2026 году. Полностью завершить все работы и вывести синхротрон на проектную мощность планируется в следующем.

«В этом году в Новосибирске состоится технический запуск «Сибирского кольцевого источника фотонов», а совсем скоро он заработает на полную мощность. В 2027 году окончательный доступ должны получить наши учёные», — заявил Владимир Путин, выступая перед участниками форума.

СКИФ строится в районе Новосибирского научного центра в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Установка представляет собой гигантский ускоритель — синхротрон. Внутри кольцевой орбиты длиной 476 метров электроны разгоняются до скоростей, близких к скорости света, генерируя рентгеновское излучение рекордной яркости. Учёные будут использовать его как сверхмощный микроскоп для изучения структуры вещества на атомном уровне.

От существующих аналогов новый комплекс отличает принадлежность к поколению 4+. Это означает, что яркость пучка здесь будет самой высокой в мире, что открывает уникальные перспективы для разработки новых лекарств, создания современных материалов и исследований в области химии, физики и биологии.

Форум будущих технологий, на котором президент сделал это заявление, проходит в столице 25 и 26 февраля. Ключевой темой мероприятия в этом году заявлена биоэкономика, однако в повестке также широко представлены биотехнологии и новейшие цифровые разработки.

