Импрессионисты в Сибири: в Новосибирском художественном музее открылась выставка-блокбастер

В Новосибирском государственном художественном музее стартовал масштабный выставочный проект Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина «Импрессионисты в Сибири».

Впервые новосибирцы смогут увидеть пейзажную живопись второй половины XIX–XX века из собрания крупнейшей отечественной сокровищницы, познакомиться с творчеством знаковых для своего времени художников. На выставке представлены 30 картин, принадлежащих кисти Гюстава Курбе, Альфреда Сислея, Поля Сезанна, Анри Матисса, Альбера Марке и других художников, чьи работы изменили мировое искусство.

В экспозиции три раздела: «Предыстория импрессионизма», «Импрессионизм и его время» и «Уроки импрессионизма». На примере шедевров Пушкинского музея выставка демонстрирует разные этапы становления художественного течения: его предысторию и переход к пленэрной живописи, расцвет и влияние на искусство художников следующих поколений.

Среди работ – «Утро в Венеции» Камиля Коро, «Волна» Гюстава Курбе, «Опушка леса в Фонтенбло» Альфреда Сислея, «Осеннее утро в Эраньи» Камиля Писсарро, «Дорога в Понтуазе» Поля Сезанна, «Булонский лес» Анри Матисса.

На открытии выставки заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Олег Денисенко отметил, что проект организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе: «Желание провести такой грандиозный проект сочеталось с пониманием всех сложностей его реализации. Но была твёрдая воля и решимость всех сторон – министерства культуры РФ, лично полпреда Анатолия Анатольевича Серышева, руководства Пушкинского музея, региональных музеев. И вот, в течение 2026 года жители шести сибирских городов – Омска, Новосибирска, Кемерова, Абакана, Красноярска и Иркутска – получат уникальную возможность увидеть шедевры импрессионизма».

Он особо отметил значимость этого события для культурной жизни Новосибирской области: «В последние годы в НГХМ реализуются уникальные выставочные проекты, среди которых привлекшие огромное внимание новосибирцев и гостей города экспозиции произведений выдающихся русских художников Василия Сурикова, Архипа Куинджи, Валентина Серова», – и выразил уверенность, что проект «Импрессионисты в Сибири» займет особое место в истории региона.

Екатерина Болдырева, директор Новосибирского художественного музея, в своем выступлении поблагодарила всех, кто способствовал реализации этого проекта. Она отметила, что собрание импрессионистов из Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина впервые покинуло пределы музея, чтобы быть представленным в Сибири. Это событие предоставило жителям Новосибирска и гостям города уникальную возможность приобщиться к шедеврам мирового искусства.

Директор НГХМ также акцентировала внимание на просветительской составляющей проекта. «В настоящее время наш музей стремится выходить за рамки привычного формата, предлагая посетителям не просто знакомство с произведениями, но глубокое погружение в историю искусства и соответствующую эпоху, что способствует расширению их кругозора, – сказала она. – Специально для выставки «Импрессионисты в Сибири» разработана обширная экскурсионная программа».

Кроме того, Екатерина Болдырева рассказала, что Новосибирский художественный музей впервые внедрил систему музейного кадрирующего освещения в выставочных залах экспозиции «Импрессионисты в Сибири». Эта инновационная подсветка создает эффект невесомости для произведений искусства, она позволяет зрителям рассмотреть мельчайшие детали каждой картины. Еще одно новшество – при посещении выставки желающие смогут воспользоваться аудиогидом, а для экскурсионных групп будет доступен радиогид.

Татьяна Потапова, главный хранитель ГМИИ им. А.С. Пушкина, отметила высокий профессиональный уровень команды Новосибирского художественного музея, а также дополнила: «Такой долгий путь, в который отправились произведения из коллекции Пушкинского музея, требовал от наших хранителей и реставраторов тщательной подготовки. Проект «Импрессионисты в Сибири» подарил нам возможность показать наше собрание более полно и подробно рассказать историю импрессионизма». Она пожелала всем посетителям выставки прекрасного просмотра, получить удовольствие от знакомства с коллекцией представленных шедевров.

На открытии выставки от имени министра культуры Новосибирской области Юрия Зимнякова собравшихся приветствовал заместитель министра культуры Новосибирской области Михаил Симонян. Он подчеркнул: «Новосибирская область впервые становится площадкой для проведения масштабного выставочного проекта, организованного Пушкинским музеем. Это событие приобретает особое значение, учитывая исторические параллели: именно в годы Великой Отечественной войны в Новосибирске находилась на хранении ценнейшая коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина». Заместитель министра также отметил, что сотрудничество между регионом и Пушкинским музеем активно продолжается и в настоящее время.

Заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики города Новосибирска Ксения Антонова по поручению мэра г. Новосибирска Максима Кудрявцева выразила благодарность коллективам Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Новосибирского государственного художественного музея за замечательную организацию выставки. Она сказала: «Такие проекты призваны обогащать культурную жизнь нашего города, повышать его статус. Одновременно они способствуют формированию духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения и развитию потенциала юных дарований».

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Правительства Новосибирской области.