Отряд «Вега» из Новосибирска уничтожил почти 2 тысячи целей ВСУ за год

Новосибирский отряд «Вега» за год уничтожил 1948 целей противника в зоне СВО после преобразования в отряд беспилотных систем. Об этом на седьмой сессии заксобрания Новосибирской области заявил депутат, участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Сергей Конько. Рассказываем, каких результатов добилось подразделение и как изменился характер боевых действий.

Отряд «Вега» в 2025 году перешёл на работу с беспилотными системами. По словам Конько, подразделение стояло у истоков массового применения дронов в зоне СВО — именно этот переход позволил кратно нарастить боевую эффективность и занять крупные населённые пункты.

«Сейчас поменялся характер боевых действий, он стал более технологичным», — подчеркнул Сергей Конько.

Обращаясь к коллегам-депутатам, Конько заявил о продолжающейся гибридной войне и роли каждого в достижении общей цели.

«Война — это коллективный труд. Для достижения победы нам необходимо постоянное пополнение воюющих подразделений, развитие обеспечения войск современными видами вооружения», — сказал он.

Отряд «Вега» сформировали в 2022 году. Уже через год подразделение вошло в состав 24-й отдельной бригады спецназа и приступило к выполнению задач на территории Украины. Перед отправкой бойцов полностью укомплектовали, вооружили и обучили — при поддержке правительства Новосибирской области, заксобрания региона, руководителей предприятий и добровольцев. Конько отметил, что именно эта подготовка позволила «Веге» с первых дней эффективно выполнять поставленные задачи.

