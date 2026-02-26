Морозы до минус 43 ударят по Новосибирской области

27 февраля в Новосибирскую область придет резкое похолодание — температура в юго-восточных районах опустится до минус 43 градусов, сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр. Морозы продержатся в регионе до конца рабочей недели. Рассказываем, как будет меняться погода по дням и к чему готовиться.

Уже сегодня, 26 февраля, дневная температура в регионе не поднимется выше минус 21–26 градусов. Осадков синоптики не ожидают, ветер северо-западный, 2–7 м/с. При этом водителей и пешеходов предупреждают о сильной гололедице на дорогах и тротуарах.

«Самая холодная ночь придется с четверга, 26 февраля на пятницу, 27 февраля. По всей области столбик термометра опустится до минус 33–38 градусов, а в юго-восточных районах — до минус 43», — сообщили синоптики.

Днем в пятницу немного потеплеет — до минус 16–21, местами до минус 26 градусов. В регионе пройдет небольшой снег, ветер сменится на переменный, его скорость сохранится в пределах 2–7 м/с.

В ночь на субботу, 28 февраля, морозы ослабнут, но останутся значительными — минус 26–31 градус, местами до минус 37. Дневная температура повторит показатели пятницы и составит минус 16–21 градус. Снег ожидается только ночью, днём осадков не будет. Ветер переменный, 2–7 м/с.

Ранее в Новосибирске ввели режим «черного неба» и попросили не выходить на улицу. Подробнее об этом читайте в материале СибФМ.