сегодня 13:46
Стали известны финансовые результаты работы девяти новых парковок в Новосибирске

Девять муниципальных парковок, открывшихся в декабре 2025 года, завершили первый полный месяц работы. Итогами поделился мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, сообщает МК Новосибирск.

Абсолютным лидером по доходу стала стоянка у Центрафльного рынка — за месяц там зафиксировали более 2600 оплат, бюджет получил свыше 230 тысяч рублей.

Парковка у супермаркета «Бахетле» на улице Кирова принесла порядка 65 тысяч рублей. Примерно столько же заработала стоянка на улице Спартака рядом с детской больницей скорой помощи — для ее посетителей там действует особый режим оплаты.

Всего в Новосибирске сейчас работают 22 платные муниципальные парковки почти на 2,5 тысячи мест. Стоимость часа варьируется от 50 до 100 рублей в зависимости от зоны. В выходные и праздничные дни стоянка бесплатная.

София Ключагина
журналист

