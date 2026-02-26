Стали известны финансовые результаты работы девяти новых парковок в Новосибирске

Девять муниципальных парковок, открывшихся в декабре 2025 года, завершили первый полный месяц работы. Итогами поделился мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, сообщает МК Новосибирск.



Абсолютным лидером по доходу стала стоянка у Центрафльного рынка — за месяц там зафиксировали более 2600 оплат, бюджет получил свыше 230 тысяч рублей.



Парковка у супермаркета «Бахетле» на улице Кирова принесла порядка 65 тысяч рублей. Примерно столько же заработала стоянка на улице Спартака рядом с детской больницей скорой помощи — для ее посетителей там действует особый режим оплаты.



Всего в Новосибирске сейчас работают 22 платные муниципальные парковки почти на 2,5 тысячи мест. Стоимость часа варьируется от 50 до 100 рублей в зависимости от зоны. В выходные и праздничные дни стоянка бесплатная.