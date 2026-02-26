В Новосибирской области в пять раз выросло число уголовных дел о мошенничестве с ОСАГО

В Новосибирской области за 2025 год возбудили в пять раз больше уголовных дел по автострахованию, чем годом ранее. Об этом рассказал начальник ГУ МВД по региону Андрей Кульков. При этом глава полиции возложил ответственность за кризис на рынке ОСАГО на сами страховые компании. Рассказываем, что стоит за этими цифрами.

С начала года полиция получила 303 заявления о преступлениях, связанных с автострахованием, и возбудила 251 уголовное дело. В суд передано 74 дела, 60 из них касаются организованных преступных групп. Еще по 215 делам следствие уже установило подозреваемых.

Новосибирская область уже давно попала в «красную зону» федерального мониторинга рисков по ОСАГО. Один из главных показателей — так называемая «неоднократность убытков», когда один и тот же водитель или машина снова и снова попадают в аварии, по которым выплачиваются страховые компенсации.

В этом реестре оказались 530 человек, получавших страховые выплаты четыре раза и чаще. Кульков уточнил, что большинство из них — юристы, которые сами не участвовали в ДТП, а лишь представляли интересы пострадавших.

«Один из таких граждан 146 раз обращался в страховые компании за выплатами по ОСАГО. Сумма — более 53 млн рублей», — привел пример Кульков.

По его словам, этот человек — индивидуальный предприниматель, который ведет судебные споры автовладельцев со страховщиками. Его деятельность полностью легальна.

Масштабы судебных проигрышей страховщиков впечатляют. В прошлом году 3,5 тысячи участников ДТП подали к ним иски на 1,5 миллиарда рублей. Суды удовлетворили около двух тысяч требований на 700 миллионов рублей.

«Сложившаяся ситуация в большей степени является следствием упущений страховых компаний в маркетинговой политике», — заключил глава регионального МВД.

