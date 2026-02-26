Мэр Новосибирска рассказал о подготовке к запуску синхротрона СКИФ

В 2026 году состоится технический запуск синхротрона СКИФ — эту информацию подтвердил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Форуме будущих технологий. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Как отметил мэр Новосибирска, для города это событие имеет стратегическое значение: новый исследовательский комплекс станет центром притяжения передовых научных разработок и инновационных проектов. Глава города подчеркнул, что президент поставил задачу обеспечить переход фундаментальных исследований в практическую плоскость — в сферы медицины, фармацевтики и промышленного производства.

Вокруг масштабных научных инициатив, по словам Максима Кудрявцева, складывается полноценная технологическая экосистема: появляются инжиниринговые хабы, стартапы в сфере высоких технологий, прикладные исследовательские лаборатории и современные производственные мощности.

Новосибирск обладает для этого уникальными ресурсами — здесь расположены Сибирское отделение РАН, Академгородок и развитая инфраструктура Академпарка. СКИФ, как добавил Максим Кудрявцев, выступит интегратором, соединяющим академическую науку с реальным сектором экономики.

Отдельное внимание, как сообщил мэр Новосибирска, Владимир Путин уделил вопросам подготовки кадров: регионам необходимы специалисты нового поколения, владеющие междисциплинарными навыками на пересечении науки, инженерии и цифровых технологий. Развитие биоэкономики, в частности, требует глубоких знаний в биологии, химии, инженерном деле и IT-решениях. Это, в свою очередь, диктует необходимость модернизации образовательных стандартов, расширения практики и укрепления партнёрства между научными центрами, вузами и бизнес-сообществом.

Работа в этом направлении в Новосибирске ведётся системно и начинается уже на школьном этапе: в городских учебных заведениях открыто свыше 200 профильных классов — инженерных, математических, IT-направлений, авиастроительных. По результатам последнего учебного года восемь новосибирских школ попали в федеральный рейтинг ТОП-500 по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы страны, ещё семь — в ТОП-300 по уровню конкурентоспособности выпускников. Это создаёт надёжную кадровую основу для устойчивого научно-технологического роста региона, подчеркнул мэр Новосибирска.