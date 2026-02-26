Сергей Никулин: новосибирцы выработали привычку делать накопления

Объем накоплений на счетах розничных клиентов ВТБ в Новосибирской области по итогам 2025 года увеличился на 20% и превысил 260 млрд рублей. Более 190 млрд из этой суммы приходится на депозитные продукты. Об этом рассказал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

По данным банка, в четвертом квартале новосибирские вкладчики проявили повышенную активность, ее пик пришелся на декабрь. В последний месяц года рублевый рынок сбережений продемонстрировал уверенный рост, который поддерживался все еще высокими ставками по накопительным продуктам. При этом новосибирцы фокусировались на краткосрочных вкладах на 3-4 месяца.

«Период высоких ставок выработал у новосибирцев привычку копить и более грамотно управлять своими финансами. Если ранее многие откладывали крупные покупки, предпочитая зарабатывать на вкладах, то в этом году россияне начнут решать текущие финансовые вопросы. На фоне постепенного уменьшения доходности депозитов мы ожидаем плавный переток средств, в том числе, в сегмент инвестиционных продуктов», – отметил Сергей Никулин.

Интерес к инвестициям вырос во втором полугодии 2025 года. Сергей Никулин объясняет это тем, что рынок вкладов вошел в фазу замедления и клиенты стремятся зафиксировать высокую доходность на более продолжительный срок.

«Набирают популярность такие инструменты, как облигации федерального займа, обезличенные металлические счета, паевые инвестиционные фонды, программы инвестиционного и накопительного страхования жизни. Мы находимся в цикле снижения ключевой ставки. В этой ситуации многие новосибирцы стремятся зафиксировать высокую доходность по облигациям и другим защитным инструментам, диверсифицировать портфель», – пояснил топ-менеджер.

По оценке экспертов банка, пик ставок по депозитам окончательно пройден: банковский сектор вступил в фазу плавного снижения, при этом до конца года ставки останутся двузначными. Вкладчики отдают предпочтение краткосрочным продуктам со сроками на 3-4 месяца. Отдельное внимание они будут обращать на накопительные счета, которые позволяют гибко использовать свои накопления для ежедневных потребностей.