Мишустин дважды отметил Новосибирск в ежегодном докладе правительству

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с докладом о результатах работы правительства за 2025 год, дважды упомянул Новосибирск в контексте значимых инфраструктурных достижений.

Глава кабмина особо выделил строительство Восточного обхода, назвав его одним из ключевых проектов в сфере дорожного строительства. Мишустин подчеркнул, что развитие транспортной сети в российских регионах остается приоритетной задачей. В подтверждение он привел данные о том, что темпы прокладки магистралей по стране выросли на пятнадцать процентов.

Вторым важным пунктом доклада, связанным с Новосибирском, стал запуск Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», более известного как СКИФ. Премьер-министр обратил внимание на уникальность этого проекта, заявив, что после распада СССР в России не создавалось ничего подобного. Мишустин также сообщил, что уже в текущем, 2026 году на площадке СКИФа планируется проведение первых научных экспериментов.

