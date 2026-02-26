Новосибирский инфекционист Поздняков предупредил о смертельной опасности вируса Нипах

В Новосибирске инфекционист Андрей Поздняков прокомментировал сообщения о новой вспышке вируса Нипах рядом с индийской Калькуттой.

По данным медиков, заражение подтверждено у пяти человек. Всемирная организация здравоохранения указывает, что летальность при этой инфекции в отдельных очагах может достигать 40–75%, однако показатель зависит от качества диагностики и доступности помощи.

Спикер пояснил, что вирус известен давно и обычно вызывает локальные вспышки. Передача между людьми возможна, но требует тесного контакта — риск выше для родственников пациентов и медработников. Возбудитель относится к парамиксовирусам, и у человека к нему нет сформированной иммунной защиты, поэтому течение может быть тяжелым.

По словам врача, высокий процент смертности отражает прежде всего статистику среди выявленных тяжелых случаев. Специфической терапии против вируса пока нет, применяется поддерживающее лечение, и при своевременной помощи прогноз может быть лучше.

Основным природным резервуаром считаются фруктовые летучие мыши. Заражение возможно через загрязнённые плоды или напитки без обработки. Эндемичные зоны находятся в странах Азии и Африки, поэтому при поездках туда рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России имеются тест-системы для выявления инфекции, в том числе ПЦР-методы, позволяющие обнаружить генетический материал вируса.