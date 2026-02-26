82.76% -1.2
сегодня
26 февраля, 07:49
сегодня 05:37
общество

Опубликованы кадры самой аномальной зимы в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев
Эта зима стала одной из самых снежных за всю историю наблюдений.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии, объём осадков превысил столетние показатели: в ноябре 2025 года выпало 80 мм снега при норме 20–49, а январские сугробы оказались в полтора раза выше средних значений. С ноября коммунальные службы вывезли с улиц города около 1,5 миллиона кубометров снега.

Несмотря на морозы, новосибирцы не унывали. Они купались в проруби, катались на сапбордах по замёрзшей Оби, занимались виндсерфингом и даже строили снежные иглу.

В подборке "МК в Новосибирске" показана зима во всей её суровости и красоте: снегопады, пробки и работа коммунальных служб соседствуют с кадрами людей, которые нашли оригинальные способы провести холодное время ярко и необычно.

Игорь Кириченко
Журналист

