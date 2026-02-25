Премьер Михаил Мишустин назвал важным достижением Восточный обход Новосибирска

Премьер-министр Михаил Мишустин дважды упомянул Новосибирск в докладе о результатах работы правительства РФ за 2025 год.

Он выделил строительство Восточного обхода города как один из ключевых инфраструктурных проектов, подчеркнув, что развитие транспортной сети в регионах остаётся приоритетом, а темпы прокладки магистралей по стране выросли на 15 %.

Кроме того, глава правительства рассказал о запуске Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). По его словам, после распада Советского Союза в России ничего подобного не создавалось.

Уже в этом году на СКИФе планируются первые научные эксперименты.