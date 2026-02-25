В Новосибирске проект новой автодороги «Академгородок-Кольцово» прошел экспертизу

В 2026 году в Новосибирске начнётся реализация крупного дорожного проекта, направленного на разгрузку одного из самых загруженных участков — выезда из Академгородка в сторону наукограда Кольцово. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Проект предусматривает строительство новой магистрали длиной почти два километра, которая соединит улицу Арбузова с трассой «Кольцово — Академгородок». Она должна решить проблему пробок в часы пик и перераспределить транспортные потоки, сделав поездки более комфортными для жителей региона.

Согласно данным профильных ведомств, проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, что подтверждает соответствие всех технических решений требованиям безопасности.

Предварительная стоимость строительства составляет 3,8 миллиарда рублей. Дорога включена в перечень приоритетных инфраструктурных проектов, необходимых для развития Новосибирского научного центра и прилегающих территорий.