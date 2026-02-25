В новосибирских вузах перекроили приемную кампанию 2026 года

В 2026 году все выпускники 11‑х классов будут сдавать единый государственный экзамен, независимо от планов поступления в вузы. Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили предварительное расписание, итоговый документ ожидается в конце декабря 2025 года.

Экзамены пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный, с предусмотренными днями для пересдачи.

Досрочный этап начнётся 20 марта с географии и литературы. Далее: 24 марта — русский язык, 27 марта — математика (база и профиль), 31 марта — биология, письменная часть иностранных языков и физика, 3 апреля — устная часть иностранных языков, 7 апреля — информатика и обществознание, 10 апреля — история и химия. Резервные дни предусмотрены с 13 по 20 апреля.

Основной этап пройдёт с 1 по 19 июня: 1 июня — история, литература и химия, 4 июня — русский язык, 8 июня — математика (база и профиль), 11 июня — обществознание и физика, 15 июня — биология, география и письменная часть иностранных языков, 18‑19 июня — устная часть иностранных языков и информатика. Резервные дни — с 22 по 25 июня.

Дополнительный этап в сентябре предназначен для пересдачи: 4 сентября — русский язык, 8 сентября — математика базового уровня, 25 сентября — резервный день.

Пересдача одного из предметов возможна в июле: 8 июля — иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия; 9 июля — биология, география, математика (база и профиль), устная часть иностранных языков, история, обществознание.

Новосибирским выпускникам рекомендуется заранее ознакомиться с расписанием и скорректировать подготовку, чтобы подойти к экзаменам полностью готовыми.