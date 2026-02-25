Обнаружены останки инвалида-колясочника, спасшего возлюбленную в «Крокусе»

Найдены останки Максима Вербенина, инвалида-колясочника, который ценой собственной жизни спас возлюбленную во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Об этом сообщила его знакомая Вера Тихонова на странице в соцсетях. Похороны прошли на Троекуровском кладбище в Москве.

Максим Вербенин погиб два года назад: при пожарном выходе в зале не было пандусов для колясочников. По словам Веры Тихоновой, молодого человека удалось найти только сейчас.

«Мой мальчик поместился в крохотную бархатную коробочку», — поделилась его мама.

Вербенин был подопечным Тихоновой в одном из благотворительных фондов. В день трагедии он прикрыл собой свою возлюбленную, когда террористы открыли прицельный огонь. Благодаря этому девушка осталась жива. Молодому человеку было 25 лет, и он скончался на месте, упав с коляски прямо на неё.