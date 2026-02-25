МЧС предупредило об аномальных холодах и гололеде в Новосибирской области

МЧС России 25 февраля предупредило жителей Новосибирской области об аномально холодной погоде, которая сохранится в регионе до конца текущей недели. Спасатели рекомендовали без необходимости не выходить из дома. Рассказываем, какие опасности несут экстремальные холода и на что обратить внимание.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура в Новосибирской области останется аномально низкой. На дорогах и тротуарах сохраняется гололёд, что многократно повышает вероятность падений и травм как для пешеходов, так и для водителей.

Сильные морозы создают реальную угрозу обморожения. В первую очередь страдают нос, уши, кисти рук и стопы — участки тела, которые чаще всего остаются незащищенными или хуже снабжаются кровью на холоде.

МЧС призвало новосибирцев строго соблюдать меры безопасности при выходе на улицу: тепло одеваться, закрывать открытые участки кожи и по возможности не находиться на морозе.

Напомним, что накануне, 24 февраля, в четырех районах Новосибирской области из-за резкого понижения температуры отменили подвоз детей в школы — 275 учеников не смогли добраться до учебных заведений. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. Рассказываем, какие районы затронули морозы, и какая погода ждет жителей Новосибирской области на этой неделе.

Школьные автобусы не вышли на маршруты в Татарском, Усть-Таркском, Барабинском и Чановском районах. Все четыре района расположены на западе Новосибирской области, где температура опустилась до критических значений.