82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 18:13
пробки
5/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 18:13
пробки
5/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 17:30
общество

С 1 марта Роскомнадзор сможет частично или полностью отключить интернет в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

С 1 марта вступит в силу ряд законодательных актов, которые позволят Роскомнадзору вручную управлять всем Рунетом. С этого дня ведомство вполне легитимно может отключить интернет, скажем, в Новосибирске или же полностью изолировать Рунет от глобальной сети. Действовать поправки будут до 1 марта 2023 года.

Законодатель объяснял данную меру необходимостью защитить российский сегмент интернет от всевозможных угроз и предоставить ведомству карт-бланш на ограничение запрещенных в РФ ресурсов и сервисов.

Сегодня стало известно, что в мэрии Новосибирска отказали согласовать заявку на проведение митинга против блокировки мессенджера Телеграм.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.