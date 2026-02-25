С 1 марта Роскомнадзор сможет частично или полностью отключить интернет в Новосибирске

С 1 марта вступит в силу ряд законодательных актов, которые позволят Роскомнадзору вручную управлять всем Рунетом. С этого дня ведомство вполне легитимно может отключить интернет, скажем, в Новосибирске или же полностью изолировать Рунет от глобальной сети. Действовать поправки будут до 1 марта 2023 года.

Законодатель объяснял данную меру необходимостью защитить российский сегмент интернет от всевозможных угроз и предоставить ведомству карт-бланш на ограничение запрещенных в РФ ресурсов и сервисов.

Сегодня стало известно, что в мэрии Новосибирска отказали согласовать заявку на проведение митинга против блокировки мессенджера Телеграм.