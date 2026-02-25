Новосибирская область рухнула в рейтинге событийного потенциала — потеряла 10 позиций за год

XIV Евразийский Ивент Форум представил ежегодный рейтинг событийного потенциала регионов России. В тройке лидеров традиционно Петербург, Ленинградская область, Татарстан и Свердловская область. А вот Новосибирская область показала наихудшую динамику в первой двадцатке — регион опустился с 7-го на 17-е место, сообщает BFM.ru.

Кто потерял, а кто вырос

За год регион провёл и организовал значительно меньше крупных событий — конгрессов, выставок, фестивалей. Аналогичный провал случился в Приморье: там потеряли 9 позиций (с 5-го на 14-е место).

Лидерами роста стали Крым и Севастополь — поднялись с 30-го на 10-е место. Тульская область прибавила 17 пунктов и теперь занимает 19-ю строчку.

В топ-20 также вошли три сибирских региона: Красноярский край (5-е место), Иркутская область (7-е) и Алтайский край (20-е).

Почему это важно

Рейтинг оценивает, насколько активно регионы развиваются как событийные дестинации, привлекают туристов и формируют культурную повестку. Падение Новосибирской области говорит о снижении числа и качества проводимых мероприятий.

Главные тренды событийного рынка

Эксперты отмечают несколько ключевых изменений. Центры притяжения перестают быть монополистами — события всё чаще проводят в новых локациях. Растёт роль господдержки, которая в прошлом году показала высокую эффективность. Организаторы делают ставку на национальную идентичность, включая в программы темы русской культуры и локального кода.

Возвращается офлайн, но на новых площадках. В тренде — wellness-активности, загородные эко-форматы и мультиформатные пространства, выбор которых зависит от тематики мероприятия. Важным фактором остаётся развитие отельной инфраструктуры в регионах.