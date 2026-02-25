Новосибирске эпидемиолог Новосёлов рассказал об опасности мышиной лихорадки

Отсутствие лечение может привести к внутреннему кровотечению и смерти.

Мышиный грипп – одна из разновидностей вирусных инфекций, которая может быть смертельно опасна, если не обратиться за помощью сразу после появления симптомов. Об этом Сиб.фм рассказал эпидемиолог Яков Новоселов.

«От человека к человеку этот возбудитель не передается, то есть переносчиком, исходя из названия, являются грызуны», – объяснил эксперт.

Так риск заражения мышиным гриппом существует в том случае, если контакт с переносчиками возбудителя инфекции происходит часто.

«Если вы на даче где-нибудь вскапываете землю, возитесь в огороде, а там порылись мыши или крысы, оставившие свои выделения там, потом через грязные руки вместе с пищей или через слизистые возбудитель может попасть в организм», – рассказал Новоселов.

Основными симптомами заражения мышиным гриппом являются лихорадка, поражение почек, проявляющаяся болью в пояснице, сыпь, рвота, общее недомогание. В результате может также возникнуть внутреннее кровотечение и последующая гибель человека.

Чтобы избежать страшных последствий, в случае заражения нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

«Если вы сразу обратитесь к врачу, то за месяц-полтора скорее всего выздоровеете», – уверяет Новоселов, – «Могут быть и осложнения, но в сфере с общим геморрагическим синдромом. Может быть поражение сердца и легких».

По словам эпидемиолога, лечение такой инфекции хорошо известно и отработано, поскольку медикам она давно известна.

«Применяются специализированные противовирусные препараты», – объяснил Новоселов.

Чтобы избежать заражения мышиным гриппом, эксперт советует тщательно убираться в помещениях, где могли находиться грызуны.

Напомним, что Минздрав обновил стандарт лечения гриппа.