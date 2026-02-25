В Новосибирской области пройдёт третий сезон игры «Зарница 2.0»

Стартовала регистрация для участия в третьем сезоне всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Новосибирской области. Официальный запуск игры по всей стране состоялся 23 февраля в Музее Победы, а в регионе она проводится при поддержке Правительства Новосибирской области.

Организаторами выступают Движение Первых, «ЮНАРМИЯ» и Центр «ВОИН» при поддержке Росмолодёжи и Министерства просвещения РФ. Как подчеркнула исполняющая обязанности руководителя департамента молодёжной политики региона Светлана Королькова, развитию юнармейского движения и патриотическому воспитанию молодёжи в области уделяется особое внимание.

«Мы видим, как такие инициативы, как «Зарница 2.0», не только дают ребятам ценные практические навыки, но и формируют их характер, воспитывают настоящих патриотов, готовых к любым испытаниям и свершениям во благо своей Родины», — отметила Светлана Королькова.

В прошлом сезоне игра уже объединила более 87 тысяч юных жителей Новосибирской области. Отряд «Багратион-Сузун» из Сузунского района успешно представлял регион на всероссийском финале в Волгоградской области.

Третий сезон «Зарницы 2.0» принесёт участникам ряд нововведений:

- Расширение возрастных рамок: игра теперь охватывает четыре категории участников от 7 до 23 лет.

- Новая специализация: впервые введена условно-военная специальность «связист», отвечающая за организацию и шифрование связи.

- Усиленная роль наставников: в качестве инструкторов выступят Герои СВО и ветераны боевых действий, которые передадут молодежи знания об истории и военно-прикладные навыки.

В зависимости от возраста, участников ждут разнообразные испытания — от основ первой помощи и строевой подготовки для младших групп до сложных отрядных состязаний по специальностям (оператор БПЛА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапёр, связист), кросса на 3 км и тактического «марш-броска» с элементами лазертага для старших.

Девиз игры — «Здесь рождается характер» — отражает её главную цель: развитие стратегического и тактического мышления, навыков работы в команде и освоения современных технологий.